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Новости
Украина
7 октября 19, 19:17
Ткаченко подтвердил, что претендует на пост главы КГГА
Александр Ткаченко
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Тем не менее, решение этого вопроса будет зависеть от Владимира Зеленского.
Экс-гендиректор телеканала “1 + 1“ и депутат от “Слуги народа“ Александр Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА, передает “Радио НВ“.

При этом депутат подчеркнул, что решение о его назначении примет президент Владимир Зеленский. “Есть такая ключевая фраза “может“. Предлагаю на ней сосредоточиться“, - отметил Ткаченко.

Сроки возможного назначения депутат не указал, но признал, что уже обсуждал это с главой государства. Детали разговора бывший гендиректор телеканала сообщить отказался.

“Если бы у нас были разговоры как с вами, условно говоря, перед микрофоном, то очевидно, что вы бы об этом знали. Какие-то разговоры были, но между нами“, - подчеркнул он.

Напомним, ранее суд назначил дату заседания по иску Кличко к Гончаруку.
bigmir.net
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