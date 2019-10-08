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Новости
Украина
7 октября 19, 19:36
Выплаты по госдолгу опустошили международные резервы Украины
международные резервы
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В сентябре Кабмин и Нацбанк потратили почти 2 млрд долларов на погашение государственного долга

Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2019 года составили 21,4 млрд долларов и в сентябре они уменьшились на 2,6% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Всего за прошлый месяц Кабмин и Национальный банк потратили на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте 1,9 млрд долларов. Из этой суммы 1,2 млрд долларов направлено на обслуживание и погашение еврооблигаций, 560,9 млн долларов было выплачено по обязательствам перед Международным валютным фондом, остальные средства — по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте, на сумму 546,9 млн долларов.

"Благоприятная ситуация на валютном рынке, обусловленная прежде всего двумя новыми фундаментальными факторами — устойчивым притоком средств нерезидентов в гривневый государственный долг и рекордным ростом урожайности зерновых в Украине. Эти факторы обеспечили существенное превышение предложения валюты над спросом в сентябре и дали Национальному банку пополнить международные резервы на 930,3 млн долларов. В частности, 650,3 млн долларов было куплено при осуществлении интервенций по единому курсу и 280 млн долларов — по выбору лучшего курса", — отметили в НБУ.

Ранее стало известно, что 30 сентября — 4 октября 2019 года Национальный банк Украины потратил 157,5 млн долларов из международных золотовалютных резервов для сдерживания девальвации гривни.

Напомним, объем международных золотовалютных резервов Украины в течение июля 2019 года вырос на 1,2 млрд долларов по сравнению с июнем и по состоянию на 1 августа составил 21,84 млрд долларов.

А государственный и гарантированный государством долг по состоянию на 31 августа 2019 года составил 2,067 триллиона гривен или 81,92 млрд долларов.
Delo
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