Народные депутаты от партии “Слуга народа“ Вячеслав Медяник и Владлен Неклюдов внесли в Верховную Раду законопроект №2199, согласно которому предлагается приравнять электронные сигареты к обычным.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
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В Украине хотят ввести штрафы за электронные сигареты
Народные депутаты от партии “Слуга народа“ Вячеслав Медяник и Владлен Неклюдов внесли в Верховную Раду законопроект №2199, согласно которому предлагается приравнять электронные сигареты к обычным.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно законопроекту, в стране могут ввести определения “электронные сигареты“, “табачные изделия для электрического нагрева“, “заправочный контейнер“, “аэрозоль“. Более того, документ предусматривает увеличение штрафов за продажу продукции с нарушением медицинских требований и предупреждений, касающихся табачных изделий.
Размер штрафов может составлять 200-600 необлагаемых минимумов доходов граждан (на данный момент это 30-100 нмд), а вот за курение табачных изделий в запрещенных местах до 20-40 нмд (на данный момент сумма штрафа составляет 3-10 нмд).
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