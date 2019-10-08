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Украина
7 октября 19, 22:16
Печерский суд Киева арестовал Пашинского
Пашинский
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Согласно решению суда, бывший народный депутат будет находиться под стражей до 4 декабря 2019 года

Печерский районный суд Киева арестовал народного депутата VIII созыва Сергея Пашинского до 4 декабря 2019 года. Об этом сообщает УНН.

Экс-нардепа подозревают в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

По словам Сергея Пашинского, это расправа с ним. "Мы возвращаемся во времена Януковича и Портнова", — отметил экс-нардеп.

По данным следствия, 31 декабря 2016 года на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между народным депутатом и гражданином.

Во время него народный депутат достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки Glock 19) и выстрелил мужчине в левую ногу.

В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги.

Отметим, что 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Напомним, 31 декабря 2016 года в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между нардепом Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. В ходе конфликта Пашинский выстрелил Химикусу в ногу из пистолета. Химикус ударил Пашинского бутылкой по голове. Депутат заявил, что нападающим был именно Химикус, а тот, в свою очередь, утверждает обратное.

Конфликт начался после того, как жена Пашинского "сделала замечание" Химикусу относительно того, что он создал аварийную ситуацию, не включив аварийные огни на автомобиле, который толкал в лесу. Химикус же в ответ нецензурно выразился, "угрожая совершить действия сексуального характера".

В конце июля 2017 года Генеральная прокуратура закрыла дело в отношении нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского по инциденту, который произошел между ним и Вячеславом Химикусом.

Delo
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