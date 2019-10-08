Запущен новый сервис мониторинга госпредприятий, - Дубилет

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы запустили вместе с Opendatabot новый сервис. Он сделает наше государство прозрачней. Как вы знаете, в нашей стране много государственных предприятий. Слишком много. Если быть точным, 3654 штуки", - говорится в сообщении.

Дубилет напомнил, что на прошлой неделе Рада приняла закон, который открывает возможность для их приватизации (кроме нескольких).

"Так вот, теперь каждый гражданин/журналист/активист может начать мониторить изменения, которые происходят со всеми этими компаниями - смена собственников, руководства, налогового статуса, судебные дела и т.д.", - сообщил Дубилет.

По словам Дубилета, чтобы подписаться, нужно открыть в Telegram, Viber или Facebook Opendatabot и просто написать "Державні компанії". При любом изменении вам в мессенджер будет присылаться уведомление.

"Госпредприятия - это наша общая собственность. За ней надо приглядывать", - подытожил Дубилет.