Украл 1 млрд грн:Экс-нардеп 5 созывов предстанет перед судом

Прокуратура Киева объявила подозрение в завладении 1,1 миллиарда гривен средств “Уксиббанка“ бывшему народному депутату Дмитрию Святашу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева

Стоит отметить, что ранее в рамках данного уголовного производства сообщили о подозрении гендиректору корпорации “АИС“, а также топ-менеджерам ООО “Импульс-В“ (директору и учредителю) по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособничество в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору, в особо крупных размерах).