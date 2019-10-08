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Украина
8 октября 19, 10:51
Украл 1 млрд грн:Экс-нардеп 5 созывов предстанет перед судом
Святаш
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Прокуратура объявила подозрение Дмитрию Святашу.

Прокуратура Киева объявила подозрение в завладении 1,1 миллиарда гривен средств “Уксиббанка“ бывшему народному депутату Дмитрию Святашу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева

Стоит отметить, что ранее в рамках данного уголовного производства сообщили о подозрении гендиректору корпорации “АИС“, а также топ-менеджерам ООО “Импульс-В“ (директору и учредителю) по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособничество в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору, в особо крупных размерах).
bigmir.net
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