В Раде зарегистрировали три законопроекта о добыче янтаря

На данный момент тексты проектов еще не опубликованы на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

В частности, на сайте парламента зарегистрированы следующие проекты законов:

№2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по урегулированию вопроса добычи янтаря",

№2241 "О внесении изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины об упорядочении размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря",

№2242 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о распределении рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря".