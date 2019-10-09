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Новости
Украина
8 октября 19, 18:46
Кремль против участия США в нормандском формате
Владимир Путин
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Ранее подключить США к переговорам предложил президент Владимир Зеленский

В Кремле заявили, что участие США в переговорах в нормандском формате по конфликту в Донбассе "не находит поддержки". Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

"И вопросы имплементации минских договоренностей, они как раз и обсуждаются в нормандском формате. Точка зрения о <...> подключении США к этому формату не находит поддержки", — сказал Песков.

 8 июля президет Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры в расширенном за счет США и Британии нормандском формате.
2 августа спецпредставитель США Курт Волкер сказал, что США готовы рассмотреть привлечение американского лидера Дональда Трампа к нормандскому формату. 
9 августа заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент сказал, что для того чтобы расширить состав нормандского формата, в частности за счет вхождения туда США, нужно согласие всех сторон процесса.
liga.net
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