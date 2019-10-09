Кремль против участия США в нормандском формате

В Кремле заявили, что участие США в переговорах в нормандском формате по конфликту в Донбассе "не находит поддержки". Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.
"И вопросы имплементации минских договоренностей, они как раз и обсуждаются в нормандском формате. Точка зрения о <...> подключении США к этому формату не находит поддержки", — сказал Песков.8 июля президет Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры в расширенном за счет США и Британии нормандском формате.