Кремль против участия США в нормандском формате

В Кремле заявили, что участие США в переговорах в нормандском формате по конфликту в Донбассе "не находит поддержки". Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

"И вопросы имплементации минских договоренностей, они как раз и обсуждаются в нормандском формате. Точка зрения о <...> подключении США к этому формату не находит поддержки", — сказал Песков.

2 августа спецпредставитель США Курт Волкер сказал, что США готовы рассмотреть привлечение американского лидера Дональда Трампа к нормандскому формату.

9 августа заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент сказал, что для того чтобы расширить состав нормандского формата, в частности за счет вхождения туда США, нужно согласие всех сторон процесса.