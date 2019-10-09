В ЕС назвали возврат границы решающим пунктом "Минска"

Специальный советник президента Еврокомиссии по отношениям с Украиной Эльмар Брок заявил, что возвращение Украине контроля над украинско-российской границей в Донбассе "решающим пунктом" минских соглашений. Об этом Брок сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Если есть условие, что Украина вернет контроль над границей, то тогда это – решающий пункт. Потому что если это так, то россияне не смогут доставлять войска и вооружение (сепаратистам), как они делают это до сих пор", - сказал Брок.

По его мнению, процесс выполнения условий Минска не продвигается, потому что стороны настаивают на выполнении обязательств оппонентами.

"Нам нужно найти решение, которое предусматривает пошаговую стратегию: одна сторона делает этот шаг, другая сторона – другой и так далее для того, чтобы достичь прогресса. Если никто не хочет делать шагов, ничего не будет происходить вообще", - сказал Брок.

При этом он подчеркнул важность для правительства Украины контроля над каждой стадией выполнения достигнутых соглашений.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что выборы на территории ОРДЛО могут состояться только в случае выведения всех войск из временно оккупированного Донбасса и возврата Украине захваченного участка украинско-российской границы.