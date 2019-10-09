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Новости
Украина
8 октября 19, 20:11
СБУ вывела из "ЛНР" важного свидетеля
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Мужчина служил в ремонтной роте у боевиков и обладает ценными сведениями о преступлениях оккупантов.
Контрразведка СБУ вывела из оккупированной части Луганской области на подконтрольную украинской власти территорию важного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. 

Как указано в сообщении, в результате “тщательно спланированной операции“ житель города Сорокино добровольно отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и покинул контролируемую боевиками зону.
По данным правоохранителей, из-за материальных трудностей мужчина вступил в ремонтную роту “2 армейского корпуса народной милиции ЛНР“, где ремонтировал поврежденную в боях военную технику оккупантов.

Однако осознал ошибочность своего шага и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности российско-террористических войск на территории нашего государства, - сообщает СБУ. 

Правоохранители установили, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Также он предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине. В этой связи по решению суда он был освобожден от уголовной ответственности согласно ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
bigmir.net
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