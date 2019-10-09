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Новости
Украина
8 октября 19, 20:27
Украина может поставлять соседям газ внутренней добычи
поставки газа
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Министр энергетики США заявил, что увеличение доступа к украинским газохранилищам будет способствовать выходу Украины на рынок с собственным газом.

В будущем Украина сможет поставлять своим соседям газ собственной добычи. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри в ходе встречи с украинским министром энергетики Алексеем Оржелем и польским замминистра энергетики Томашем Дабровски. Об этом сообщил в Twitter.

"Провел трехстороннюю встречу с украинским министром энергетики Алексеем Оржелем и польским замминистра Томашем Дабровски по вопросу энергетической безопасности. США решительно поддерживают усилия Украины и Польши по повышению региональной энергетической безопасности", - подчеркнул Перри.

Американский министр также добавил, что увеличение доступа к украинским газохранилищам будет способствовать увеличению коммерческой деятельности и увеличению поставок газа и поможет с управлением сезонных колебаний на рынках газа в Европе.

По мнению Перри, благодаря усилению интерконнекторов Украина когда-то сможет поставлять своим соседям газ внутренней добычи.

Как сообщалось, в Украине начался финальный этап разделения ГТС. Успешная сертификация Оператора ГТС является одним из ключевых факторов в процессе трехсторонних переговоров по транзиту газа.

Напомним, Украина нарастила транзит и импорт газа при уменьшении потребления.
bigmir.net
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