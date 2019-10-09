Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.34
USD
24.87
RUB
0.38
EUR
27.10
USD
24.68
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
9 октября 19, 10:51
Праздник 9 октября: что нельзя делать в этот день, приметы
Праздник 9 октября
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
9 октября почитают защитника всех путников - Иоанна Богослова
В Украине 9 октября празднуют Иоанна Богослова – день, когда христиане должны были закончить все полевые работы. Иоанн Богослов – защитник всех путников и считалось, что в этот день нельзя покидать дом после захода солнца. В этот день работать можно было только до обеда, а вот во второй половине дня следовало отдыхать. В старину этот праздник также имел название Ивана-путника или Шептуна покровного.

В этот день молились за всех, кто находился в дороге, а также просили совета и защиты, если собирались в дальний путь.

Приметы на Иоанна Богослова

- Если в этот день шел снег, то на Михаила (21 ноября) начиналась настоящая зима.
- Если от первого снега опадали все листья на вишне – то зима наступит очень скоро.
- Если снег выпал днем на Иоанна Богослова – то он растает. Если ночью – то будет лежать долго.
- Если на Богослова будет идти дождь со снегом – то в январе будет трижды оттепель.
- Если 9 октября погода ясная и солнечная, то 10 – пойдет дождь и будет пасмурно.
- Розовый закат – к ветру
- Яркие звезды – к хорошей погоде

Для тех, кто родился 9 октября – плели тонкую веревку, символ жизненного пути

9 октября – благоприятный день для любых поездок.

Что нельзя делать 9 октября

- Нельзя надевать старую и неудобную обувь – к плохому жизненному пути

- Нельзя ссориться с родственниками и желать кому-либо зла – это может вернуться бедой

Кто отмечает в этот день именины

Иван
Александр
Афанасий
Владимир
Дмитрий
Ефрем
Николай
Тихон

Источник: /www.rbc.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Яременко о "роли Украины" в трагедии MH17
noimageКравчук подчеркнул главное из разговора Зеленского и Трампа
noimageПерепись населения: что будут спрашивать у украинцев
noimageКличко против всех: кто претендует на кресло мэра Киева?
noimageУкраина может поставлять соседям газ внутренней добычи
Лента новостей