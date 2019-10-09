Кравчук подчеркнул главное из разговора Зеленского и Трампа

По мнению первого президента Леонида Кравчука (1991—1994), то, как и о чем 25 июля разговаривали президент Владимир Зеленскийи его американский коллега Дональд Трамп, не было прямым давлением, но было "акцентированным пожеланием". Об этом он рассказал изданию Настоящее время.





"Это и не давление, и не шантаж. Это намек... Если бы было так: "Если вы проявите какие-то движения, то США предоставят какую-то помощь". Это не так... Думаю, тут главное то, что президент Украины не реагирует прямо на эти заявления президента США. Он слушает. То есть у него нет реакции", - пояснил Кравчук.





По его мнению, Зеленскому было тяжело правильно вести разговор с Трампом. "И мне было бы тяжеловато. Я же понимаю, что, во-первых, говорит президент самой мощной страны мира, говорит президент очень лично смелый, неординарный и очень откровенный и не стесняющийся в своих выражениях... Но я бы не назвал это давлением", - резюмировал собеседник издания.





В сентябре СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента, возможно, связанного с коррупцией в Украине.





СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим.