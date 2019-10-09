"Девочки нет, не бойтесь".Зеленский пошутил о Мендель. Видео

Президент Владимир Зеленский во время выставки "Оружие и безопасность" в очередной раз пошутил о поведении своего пресс-секретаря Юлии Мендель. Об этом сообщает Крым.Реалии.





Корреспондент подошел к президенту, чтобы задать вопрос, его попытался оттеснить охранник, однако Зеленский остановил его и пообщался с журналистом.





"Девочки нет, ничего страшного с вами не будет… Вы же девочек боитесь…" — сказал Зеленский, обращаясь к журналисту.





Отвечая на вопрос, существует ли для Крыма формула Штайнмайера, глава государства сказал, что сейчас такой формулы нет.

«Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Необходимые условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия», — сказал он.

По словам Зеленского, он уважает украинских военных, но «надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня».





