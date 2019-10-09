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Новости
Украина
9 октября 19, 20:57
Зеленский по телефону общался с Меркель: что обсуждали
Ангела Меркель Владимир Зеленский
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По словам посла Андрея Мельника, президент и канцлер Германии пятый раз общались в телефонном режиме

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня по телефону обсудили вопрос восстановления территориальной целостности Украины. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Только состоялся уже пятый по счету телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров – наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины", - отметил Мельник.

2 октября Меркель заявила, что встреча четырех лидеров стран нормандской четверки пройдет в Париже.


liga.net
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