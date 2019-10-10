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Новости
Украина
9 октября 19, 21:44
Зеленский обсудил с Нидерландами ход расследования - МН17
Владимир Зеленский Стефом Блоком
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Президент и глава МИД Нидерландов поговорили о сотрудничестве в завершении расследования

Президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком, стороны обсудили сотрудничество по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о катастрофе рейса МН17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Также отмечаетсяя, что Зеленский рассказал Блоку о ситуации с безопасностью в Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

Президент поблагодарил Нидерланды за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, неукоснительное соблюдение режима санкций Евросоюза в отношении РФ и непризнание незаконной аннексии украинского Крыма Россией.

Также сообщается, что речь шла о взаимодействии сторон в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Кроме того Блок подтвердил интереса нидерландского бизнеса к росту инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины на пути реализации структурных реформ.

Вчера парламент Нидерландов поддержал предложение Христианско-демократической партии, требовавшей дополнительного расследования того, почему Украина не закрыла воздушное пространство над своей восточной территорией во время боевых действий в июле 2014 года, когда был сбит самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур.

Справка. Боинг рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений. Были названы первые подозреваемые. Путин отказался признавать результаты расследования.
liga.net
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