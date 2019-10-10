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Украина
9 октября 19, 21:48
Минздрав планирует отказаться от медсправок: причина
Министерство здравоохранения
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Аргументируют это наличием коррупционной составляющей

Министерство здравоохранения намерено отказаться от устаревших медицинских справок и документов из-за наличия коррупционной составляющей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отмечают, что в ближайшую неделю намерены собирать предложения по данному вопросу. А уже в ближайшие дни хотят провести профильные совещания для разработки необходимых проектов решений. В Минздраве считают, что меддокументы должны соответствовать стандартам стран Евросоюза, поэтому и инициируют нововведение.

В середине сентября в Минздраве возник конфликт из-за кадровой политики нового руководства, в результате которого работа министерства фактически заблокирована. Министр Зоряна Скалецкая пообещала, что проведет встречу с коллективом. Но вскоре попросила обращаться к ней в письменной форме.
liga.net
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