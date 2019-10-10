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Новости
Украина
9 октября 19, 21:59
В Украине появится вице-премьер по оккупированному Донбассу
Дмитрий Разумков
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поддерживает идею создания в Кабинете министров позиции вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий.

.Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

"Во время заслушивания Программы действий правительства в Верховной Раде, на мой взгляд, было достаточно уместное предложение относительно создания позиции вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий. Я думаю, что это было бы неплохо", - сказал Разумков.

Он отметил, что такое предложение озвучивали некоторые народные депутаты, которые ранее проживали на ныне временно оккупированных территориях либо входят в состав комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма.

"Это достаточно неплохое предложение, которое озвучивалось премьер-министру", - подчеркнул Разумков.

Вместе с тем он отметил, что на форуме в Мариуполе, который состоится в конце октября, будет обсуждаться программа реинтеграции Донбасса. По мнению Разумкова, первоочередной в этом вопросе является информационная политика.

"Возвращать людей возможно сначала только ментально, а уже после этого – физически", - подчеркнул спикер.

Вторым важным аспектом реинтеграции Разумков называет экономический рост Украины.

Кроме того, по его мнению, важна международная составляющая и аспект с безопасностью.

"Сильная армия - залог безопасности и территориальной целостности государства. Но мы понимаем: дипломатическое направление - более эффективное и поможет скорее вернуть временно оккупированные территории", - резюмировал председатель парламента.
censor.net.ua
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