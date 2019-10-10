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Новости
Украина
9 октября 19, 22:36
ЮНЕСКО заслушает доклад о ситуации в оккупированном РФ Крыму
ЮНЕСКО
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В ЮНЕСКО представят доклад о результатах мониторинга ситуации во временно оккупированной Россией Крыму.

Как сообщили в Постоянном представительстве Украины при ЮНЕСКО, этот вопрос включен в повестку дня 207-й сессии Исполнительного совета организации, которая начала работу в среду в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно повестке дня, в ходе работы сессии будет представлен доклад генерального директора ЮНЕСКО о выполнении предыдущих решений Исполнительного совета "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)" в сферах компетенции Организации (включая переданный украинской стороной информационный материал и отчеты институциональных партнеров ЮНЕСКО)", - сообщили в посольстве.

По итогам рассмотрения планируется принятие решения Исполнительного совета, которым на гендиректора ЮНЕСКО возлагается дальнейшая отчетность о ситуации на оккупированном полуострове.

Исполнительный совет является одним из трех конституционных органов ЮНЕСКО, другие - Генеральная конференция и Секретариат. В его состав входят 58 государств-членов, имеющих четырехлетний срок полномочий.
censor.net.ua
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