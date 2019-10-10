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Новости
Украина
9 октября 19, 22:41
Зеленский урезал свои полномочия во внешнеполитической сфере
Владимир Зеленский
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Министр иностранных дел не будет согласовывать с президентом некоторые должности в структуре МИД и заграничных представительствах

Президент Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в указ №513 "О некоторых вопросах внешнеполитического управления", который был издан третьим президентом Виктором Ющенко в 2008 году.  

Согласно новой редакции нормативно-правового акта президент будет согласовывать кандидатуры:

Первого заместителя министра иностранных дел; Заместителя министра иностранных дел; Генерального консула Украины.

Таким образом, глава МИД не должен будет согласовывать с главой государства назначения на дипломатические должности: руководителя структурного подразделения МИД, советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации, ректора, первого проректора, проректора Дипломатической академии.

29 августа 310 голосами народных депутатов Вадим Пристайко был утвержден министром иностранных дел по предложению Зеленского.
liga.net
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