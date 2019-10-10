Зеленский урезал свои полномочия во внешнеполитической сфере

Президент Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в указ №513 "О некоторых вопросах внешнеполитического управления", который был издан третьим президентом Виктором Ющенко в 2008 году.

Согласно новой редакции нормативно-правового акта президент будет согласовывать кандидатуры:

Таким образом, глава МИД не должен будет согласовывать с главой государства назначения на дипломатические должности: руководителя структурного подразделения МИД, советника-посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации, ректора, первого проректора, проректора Дипломатической академии.