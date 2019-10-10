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Новости
Украина
10 октября 19, 09:52
300 журналистов. Зеленский проводит пресс-марафон.Трансляция
Владимир Зеленский
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Пресс-центр организовали на столичном гастрономическом рынке Kyiv Food Market: это территория бывшего завода "Арсенал"

Сегодня с 10:00 президент Владимир Зеленский начинает так называемый пресс-марафон с аккредитованными журналистами, которых, по данным спикера президента Юлии Мендель, будет около 300 человек.

Как указано в анонсе на сайте Офиса президента, он собирается беседовать с представителями СМИ "в течение всего дня".

Если учесть, что в рамках необычного формата общения к Зеленскому будут пускать журналистов "группами по 7-10 человек", причем на каждую группу выделят по 20-30 минут времени, ожидается, что мероприятие продлится от шести до 13 часов.

Однако, так как от одного СМИ могут аккредитоваться журналист, фотограф и видеооператор, общее время можно уменьшить минимум вдвое; то есть, пресс-марафон продлится не более шести часов.


Вчера Зеленский снова пошутил о своем пресс-секретарше Мендель, которая прославилась оттаскиваем журналистов от президента, за что получила ушат критики от СМИ и заявление в полицию.
liga.net
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