300 журналистов. Зеленский проводит пресс-марафон.Трансляция

Сегодня с 10:00 президент Владимир Зеленский начинает так называемый пресс-марафон с аккредитованными журналистами, которых, по данным спикера президента Юлии Мендель, будет около 300 человек.





Как указано в анонсе на сайте Офиса президента, он собирается беседовать с представителями СМИ "в течение всего дня".





Если учесть, что в рамках необычного формата общения к Зеленскому будут пускать журналистов "группами по 7-10 человек", причем на каждую группу выделят по 20-30 минут времени, ожидается, что мероприятие продлится от шести до 13 часов.





Однако, так как от одного СМИ могут аккредитоваться журналист, фотограф и видеооператор, общее время можно уменьшить минимум вдвое; то есть, пресс-марафон продлится не более шести часов.







