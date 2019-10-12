Гончарук провел встречу с банкирами

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с руководителями передовых банковских учреждений и обсудил ряд вопросов.

Об этом он написал в Фейсбук.

Что обсуждалось:





- создание условий для активизации кредитования банками,





- Меморандум с НБУ,





- сотрудничество с международными партнерами и донорами,





- переговоры с МВФ.





Что касается активизации кредитования, то Гончарук отметил, что это один из приоритетов деятельности Кабинета министров. Также он напомнил представителям банков, что был подписан Меморандум с НБУ.





"Правительство планирует создать условия для Нацбанка, которые позволят им навести порядок на рынке небанковских финансовых услуг, защитит банки от недобросовестной конкуренции. Мы также планируем привести законодательство по регулированию финансовых инструментов и инвестиционных фондов в соответствие с директивами ЕС, - написал Гончарук.





По поводу МВФ Гончарук сказал, что сейчас идет активная стадия переговоров на счет новой программы.

"Уже на следующей неделе группа министров отправляется в США для участия в Ежегодном собрании Всемирного банка и МВФ и в переговорах с Фондом, - подытожил премьер-министр.







