Пресс-марафон Зеленского признали самым длительным в мире

Сегодняшний пресс-марафон, в ходе которого президент Владимир Зеленский общается с представителями СМИ, уже признан самой длительной пресс-конференцией в мире.

Эксперт национального реестра рекордов Виталий Зорин заявил журналистам, что сегодняшняя пресс-конференция - самая продолжительная за всю историю среди всех президентов мира. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко продемонстрировал журналистам сертификат.

Сертификат о рекорде (Фото: LIGA.net)

Прямо во время общения Зеленского с группой журналистов Зорин вручил ему этот документ.

"Ничего не предвещало такого действа до того, как в пять часов коллеги-журналисты нас не предупредили о том, что возможно мировое достижение. И таки да, мы очень быстро провели экспертизу... Уже сейчас пресс-конференция длится больше восьми часов, рекорд превышен как минимум на 45 минут", - сказал эксперт Зеленскому.

Тот в ответ заявил, что награды не любит, но поблагодарил и после совместного фото сертификат забрал.