Он уверен, что те согласятся на это.
Об этом он сказал во время пресс-марафона.
"Потому что они стали очень богатыми в нашей стране, и поэтому они должны поработать на нашу страну. Но мы должны сесть и поговорить, - добавил Зеленский.
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Зеленский заявил о готовности к разговору с олигархами
Он уверен, что те согласятся на это.
Об этом он сказал во время пресс-марафона.
Причина по которой олигархи согласятся на переговоры простая. По словам Зеленского, если в Украине будет введено военное положение и исчезнут инвесторы, то все их состояние будет стоить ноль. Также президент отметил, что олигархи это понимают.
"Поэтому говорить с ними надо очень просто: господин Коломойский, господин Ахметов, Фирташ, хотя с ним нет связи, Пинчук... много у нас таких людей, групп... Есть страна, есть Донбасс, сейчас та часть, которую мы контролируем, берем деньги – “у вас есть 2 млрд“ –“да“ – один миллиард на дороги“, - сказал Зеленский.
Также он отметил, что с ними нужно говорить жестко, так как это и есть правила. А если нет встречи, то и нет правил. Кроме того, на эти переговоры президент хочет взять людей из правительства и Нацбанка, которые знают точные цифры.
"Потому что они стали очень богатыми в нашей стране, и поэтому они должны поработать на нашу страну. Но мы должны сесть и поговорить, - добавил Зеленский.
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