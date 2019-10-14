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Новости
Украина
10 октября 19, 19:45
Зеленский заявил о готовности к разговору с олигархами
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с олигархами.

Он уверен, что те согласятся на это.

Об этом он сказал во время пресс-марафона.

Причина по которой олигархи согласятся на переговоры простая. По словам Зеленского, если в Украине будет введено военное положение и исчезнут инвесторы, то все их состояние будет стоить ноль. Также президент отметил, что олигархи это понимают. 

"Поэтому говорить с ними надо очень просто: господин Коломойский, господин Ахметов, Фирташ, хотя с ним нет связи, Пинчук... много у нас таких людей, групп... Есть страна, есть Донбасс, сейчас та часть, которую мы контролируем, берем деньги – “у вас есть 2 млрд“ –“да“ – один миллиард на дороги“, - сказал Зеленский.

Также он отметил, что с ними нужно говорить жестко, так как это и есть правила. А если нет встречи, то и нет правил. Кроме того, на эти переговоры президент хочет взять людей из правительства и Нацбанка, которые знают точные цифры.

"Потому что они стали очень богатыми в нашей стране, и поэтому они должны поработать на нашу страну. Но мы должны сесть и поговорить, - добавил Зеленский.
dengi.ua
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