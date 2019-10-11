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Новости
Украина
11 октября 19, 08:46
В Беларуси будут транслировать украинские телеканалы
Владимир Зеленский
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Хочу, чтобы люди в Беларуси не были в информационном вакууме, - Зеленский рассказал, что договорился с Лукашенко о трансляции украинских телеканалов

В Украине появятся белорусские каналы, а в Беларуси – украинские.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время пресс-марафона.

"Хочу, чтобы люди в Беларуси не имели информационного вакуума насчет событий в Украине. Я понимаю, трансляция каких российских каналов идет в Беларуси. Я очень хочу, чтобы там появились украинские каналы", – сказал Зеленский.

Кроме того, Александр Лукашенко согласился на трансляцию нескольких, а не одного канала. Президент Беларуси не против, чтобы это был не только развлекательный продукт, но и политический.

Какие каналы конкретно это будут, Зеленский пока не знает.

Напомним, недавно состоялась первая встреча Владимира Зеленского и белорусского лидера Александра Лукашенко в ходе второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире. Политики обсудили множество вопросов, в частности, мир на Донбассе.

Белорусский лидер уверен в успешном мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Он отметил, что настойчивые действия Владимира Зеленского для завершения войны "увенчаются успехом".
censor.net.ua
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