Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.12
USD
24.70
RUB
0.38
EUR
27.11
USD
24.60
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 октября 19, 09:52
Остановите "шкарпетизацию" Дня защитника Украины, - Вятрович
День защитника Украины
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
День защитника Украины это не повод поздравлять только мужчин, дарить им носки, духи или средства для бритья за сам факт их принадлежности к мужскому полу. 14 октября это не 23 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook заявил бывший глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

"Остановите шкарпетизацию Дня защитников. 14 октября - день, когда поздравляют защитников Украины, прошлого и настоящего, мужчин и женщин. Это не повод поздравлять мальчиков/мужчин, дарить им носки/парфюмерию/средства для бритья за сам факт их принадлежности к мужскому полу. 14.10≠23.02", - говорится в сообщении.

Напомним, День защитника Украины отмечается 14 октября.

Ранее 23 февраля отмечался День защитника Отечества.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Перепись населения: что будут спрашивать у украинцев
В Украине появится вице-премьер по оккупированному Донбассу
Путин уволил советника - куратора проекта РФ "Новороссия"
Курс валют на 10 октября
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Крыму арестовали проукраинского активиста Приходько
noimageВпервые за 43 года на Кубе избрали президента
noimageПресс-марафон президента: известна стоимость банкета
noimageХорошковский о причине встреч с Зеленским
noimageВ Запорожье накрыли залы игровых автоматов
Лента новостей