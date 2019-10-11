В Запорожье накрыли залы игровых автоматов

В Запорожье сотрудники правоохранительных органов провели обыски в трех развлекательных заведениях города. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

В результате проведенных обысков полицейскими было обнаружено и изъято 14 игровых автоматов, 14 компьютеров со специальными программами-симуляторами игровых автоматов, а также деньги.

На данный момент полицейские устанавливают личности всех причастных к организации незаконного игорного бизнеса лиц. Продолжается досудебное расследование.



Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.203-1 УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.