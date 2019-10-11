Впервые за 43 года на Кубе избрали президента

Национальная ассамблея Кубы (парламент) впервые с 1976 года выбрала президента страны.

Им стал Мигель Диас-Канель, сообщает пресс-служба парламента в Twitter.

Указано, что он был одним из 17 кандидатов на пост президента.

За кандидатуру 59-летнего Диаса-Канело, который до этого возглавлял Государственный совет Кубы, проголосовали 579 из 605 депутатов. Таким образом, Диас-Канель будет президентом страны до 2023 года.

Как отмечается, это была своего рода формальность, поскольку Диас-Канель руководил Кубой как глава Госсовета с апреля 2018 года. Он стал первым человеком не из семьи Кастро, который возглавил Кубу с момента коммунистической революции.

Известно, что с 1976 года на Кубе не было должности президента — главой государства был глава Государственного совета. Президентский пост возобновили в 2019 году, когда вступила в силу новая Конституция страны.