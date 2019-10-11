В Крыму арестовали проукраинского активиста Приходько

Задержанного в аннексированном Крыму проукраинского активиста Олега Приходько отправили в СИЗО на два месяца — до 10 декабря 2019 года.

Такую меру пресечения избрал подконтрольный оккупационной власти суд Крыма, сообщает объединение "Крымская солидарность" в Facebook.

Как отмечается, сам Приходько настаивал на том, что якобы найденные в его доме взрывчатые вещества и другие вещи ему подбросили.

"У меня два гаража, они (сотрудники) хотели один осматривать... Для меня стало неожиданностью, когда они стали доставать вещи, которых у меня вообще не было никогда... Пусть отпечатки снимут по всему. Это моя мастерская, она открытой оставалась, туда кто угодно мог зайти", — заявил он в суде.

Напомним, 10 октября Олега Приходько задержали российские силовики в аннексированном Крыму. Его обвиняют в подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Также в качестве свидетеля задержали жену Олега Приходько — Любовь Приходько.

Как сообщалось, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главного отделения ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Ореховое Сакского района. У него изъяли украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обысков Приходько повезли в Симферополь, где допрашивали о его деятельности и связи на материковой части Украины.