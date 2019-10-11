Зеленский представил нового главу Одесской ОГА. ФОТО

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Одесской областной государственной администрации бизнесмена Максима Куцого.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Указано, что представление нового руководителя региона состоялось в ходе рабочей поездки Зеленского в Одесскую область.
После небольшого выступления Куцего началось награждение украинских военных.
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Известно, что Максиму Куцому 36 лет. Высшее образование он получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском и инвестиционном секторах.
В 2018 году Куцый задекларировал 3,7 млн грн ($120 тысяч) заработка, в том числе почти 2 млн грн ($80 тысяч) от предпринимательской деятельности.
Также в декларации указано, что Куцый владеет двумя видами криптовалюты — биткоинами на $1,1 млн и эфирами на $1,5 млн.
Кроме того, Куцый задекларировал $180 тысяч наличными, его жена — еще $55 тысяч. Новый глава Одесской ОГА является конечным бенефициаром трех компаний — "Сервис и менеджмент", "Медийный партнер" и "Цифровое партнерство".
Напомним, в июне Зеленский отправил в отставку руководителей СБУ Одесской, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Закарпатской областей, а также глав 15 облгосадминистраций.
После этого президент предложил одесситам пять кандидатур на должность руководителя Одесской облгосадминистрации.