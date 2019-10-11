Зеленский представил нового главу Одесской ОГА. ФОТО

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Одесской областной государственной администрации бизнесмена Максима Куцого.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указано, что представление нового руководителя региона состоялось в ходе рабочей поездки Зеленского в Одесскую область.

Новый глава Одесской ОГА рассказал о методах своей работы.





"Что касается методов моей работы, то хотел бы сразу призвать всех приходить ко мне, мои двери всегда будут открыты для всех: военных, представителей общественных организаций, религиозных конфессий, простых граждан", - сказал Куцый.





После небольшого выступления Куцего началось награждение украинских военных.

Зеленский от имени всего украинского народа поблагодарил каждого за высокий профессионализм, за мужественное и героическое выполнение задач, направленных на защиту Украины.





Президент и присутствующие на мероприятии почтили минутой молчания память погибших защитников.





После этого глава государства вручил государственные награды за личное мужество и самоотверженность во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей.













"Каждый раз это для меня очень важный момент: когда происходит награждение, ко мне подходят разные люди, герои. Но всех объединяет то, что они говорят: "Служу народу Украины!". И мы благодарны вам за это", - отметил Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/p3153520

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Известно, что Максиму Куцому 36 лет. Высшее образование он получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском и инвестиционном секторах.

Согласно декларации Куцый женат и воспитывает сына.





Есть две квартиры площадью 61,8 и 70,5 квадратных метров в Киеве, земельный участок площадью 1200 квадратных метров в селе Старые Петровцы Вышгородского района Киевской области. Автомобиль - Audi A4 Sline стоимостью 470500 грн.

В 2018 году Куцый задекларировал 3,7 млн грн ($120 тысяч) заработка, в том числе почти 2 млн грн ($80 тысяч) от предпринимательской деятельности.

Также в декларации указано, что Куцый владеет двумя видами криптовалюты — биткоинами на $1,1 млн и эфирами на $1,5 млн.

Кроме того, Куцый задекларировал $180 тысяч наличными, его жена — еще $55 тысяч. Новый глава Одесской ОГА является конечным бенефициаром трех компаний — "Сервис и менеджмент", "Медийный партнер" и "Цифровое партнерство".

Напомним, в июне Зеленский отправил в отставку руководителей СБУ Одесской, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Закарпатской областей, а также глав 15 облгосадминистраций.

После этого президент предложил одесситам пять кандидатур на должность руководителя Одесской облгосадминистрации.