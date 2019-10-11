В Раде рассмотрят реформу прожиточного минимума

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова рассказала, что 18 декабря Рада проведет заседание, где будут решаться вопросы касаемо прожиточного минимума.
Об этом она написала в Фейсбук.
Проблема волнует каждого из нас. Тех, кто платит налоги и формирует публичные финансы. А это каждый из нас. И тех, кто является получателем выплат и нуждается в защите. Количество граждан под защитой - это также миллионы наших граждан, - написала Третьякова.