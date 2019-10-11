В Раде рассмотрят реформу прожиточного минимума

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова рассказала, что 18 декабря Рада проведет заседание, где будут решаться вопросы касаемо прожиточного минимума.

Об этом она написала в Фейсбук.

Проблема волнует каждого из нас. Тех, кто платит налоги и формирует публичные финансы. А это каждый из нас. И тех, кто является получателем выплат и нуждается в защите. Количество граждан под защитой - это также миллионы наших граждан, - написала Третьякова.

Стоит отметить, что прожиточный минимум привязан к более чем 150 социальных выплатам. Среди них:





- туристический сбор,





- алименты,





- плата за выдачу лицензии,





- плата за админуслуги,





- судебный сбор,





- штрафы,





- должностные оклады,





- минимальная пенсия,





- соцпомощь,





- стипендия,





- зарплата,





- соцльготы,





- суточные в командировках и т.д.





Напомним, пока денег для повышения прожиточного минимума нет.







