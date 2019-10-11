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Новости
Украина
11 октября 19, 20:03
В Раде рассмотрят реформу прожиточного минимума
прожиточный минимум
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Прожиточный минимум привязан к другим соцвыплатам.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова рассказала, что 18 декабря Рада проведет заседание, где будут решаться вопросы касаемо прожиточного минимума.

Об этом она написала в Фейсбук. 

Проблема волнует каждого из нас. Тех, кто платит налоги и формирует публичные финансы. А это каждый из нас. И тех, кто является получателем выплат и нуждается в защите. Количество граждан под защитой - это также миллионы наших граждан, - написала Третьякова.

Стоит отметить, что прожиточный минимум привязан к более чем 150 социальных выплатам. Среди них:

- туристический сбор,

- алименты, 

- плата за выдачу лицензии, 

- плата за админуслуги, 

- судебный сбор, 

- штрафы,

- должностные оклады,

  - минимальная пенсия,

- соцпомощь,

- стипендия,

  - зарплата,

- соцльготы, 

- суточные в командировках и т.д. 

Напомним, пока денег для повышения прожиточного минимума нет.
dengi.ua
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