Враг за минувшие сутки 8 раз атаковал позиции ОС:потерь нет

11 октября вооруженные формирования Российской Федерации и её наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня, еще 4 обстрела оккупанты совершили ночью.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

- два раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- возле Славного и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 2 обстрела позиций Объединенных сил:

- возле Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- в районе Пивденного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- дважды у Водяного – из станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 120 мм;

- вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета.

В штабе также добавили, что в течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.