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Украина
12 октября 19, 09:02
Украинцы переходят на безалкогольное пиво
пиво
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За 6 месяцев 2019 года рынок безалкогольного пива вырос на 5% по сравнению с январем-июнем 2018 года, при этом продажи с заводов выросли на 21%

За 8 месяцев 2019 года продажи безалкогольного пива выросли на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 288,4 млн грн. Об этом НВ Бизнес сообщил ведущий аналитик компании Pro-Consulting Артем Черный.

За 6 месяцев 2019 года рынок безалкогольного пива вырос на 5% по сравнению с январем-июнем 2018 года, при этом продажи с заводов выросли на 21%. А с 2016 по 2018 годы объем производства безалкогольного пива, по данным Государственной службы статистики, вырос на 21,5%.

"Почему продажи безалкогольного пива растут? Это — мировой тренд. В первую очередь, это связано с популяризацией здорового образа жизни. Безалкогольное пиво также является менее калорийным", — объяснет Черный.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет в Украине потребление пива сократилось на 21 литр и составляет 41 литр на человека в год.
Delo
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