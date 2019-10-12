Украинцы рассказали, какую пенсию хотели бы получать

Как показывают результаты сентябрьского социологического опроса Researching Branding Group, около половины взрослого населения Украины (53%) являются получателями пенсий, пособий или каких-либо иных социальных выплат. Большинство из получателей данных выплат (73%) в той или в иной мере считает их уровень недостаточным, тогда как удовлетворены им только 8% получателей.

По мнению респондентов, размер пенсии должен составлять 11041 грн, чтобы ее хватало для удовлетворения всех финансовых потребностей.

В Украине cейчас насчитывается 11,3 млн пенсионеров и существует пять основных типов пенсий: по возрасту (12% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 3009 грн.), по инвалидности (76% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 2547 грн), в связи с потерей кормильца (6% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 2853 грн), по выслуге лет (5% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 4124 грн) и социальная пенсия (1% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 1571 грн). Но, как и в вопросе зарплат, украинцы имеют свое представление об оптимальной пенсии.

Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года. Опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, и г. Севастополь). Метод опроса — личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,2%.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составлял 19 275 грн.