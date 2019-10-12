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Новости
Украина
12 октября 19, 09:22
Украинцы рассказали, какую пенсию хотели бы получать
пенсионер
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По мнению респондентов, размер пенсии должен составлять 11041 грн, чтобы ее хватало для удовлетворения всех финансовых потребностей

Как показывают результаты сентябрьского социологического опроса Researching Branding Group, около половины взрослого населения Украины (53%) являются получателями пенсий, пособий или каких-либо иных социальных выплат. Большинство из получателей данных выплат (73%) в той или в иной мере считает их уровень недостаточным, тогда как удовлетворены им только 8% получателей.

По мнению респондентов, размер пенсии должен составлять 11041 грн, чтобы ее хватало для удовлетворения всех финансовых потребностей.

В Украине cейчас насчитывается 11,3 млн пенсионеров и существует пять основных типов пенсий: по возрасту (12% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 3009 грн.), по инвалидности (76% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 2547 грн), в связи с потерей кормильца (6% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 2853 грн), по выслуге лет (5% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 4124 грн) и социальная пенсия (1% от всех пенсионеров, средняя пенсия по категории 1571 грн). Но, как и в вопросе зарплат, украинцы имеют свое представление об оптимальной пенсии.

Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года. Опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, и г. Севастополь). Метод опроса — личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,2%.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы финансовые потребности работающих украинцев, составлял 19 275 грн.
Delo
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