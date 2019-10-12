Названы самые популярные виды бизнеса в Украине

С августа 2017 года по август 2019 года в Украине открылось 686 379 бизнесов, то есть более 900 предприятий в день или 26 632 предприятия в месяц. Об этом говорится в исследовании VoxUkraine.

Осенью 2018 года было зарегистрировано больше всего новых бизнесов. Тогда средние показатели увеличились более чем на 7 тысяч предприятий с пиковой регистрацией в октябре 2018 года — 57 168, что почти вдвое превышало средний показатель за год.

Ведущими сферами по количеству зарегистрированных бизнесов (август 2017 — август 2019) стали: розничная торговля (167 992); оптовая торговля (91 195); программирование (66 340); парикмахерские услуги (33 196); ресторанный бизнес (24 736).

Среди всех организационно-правовых форм регистрации лидируют ФОП. За два года их зарегистрировалось 531 019, это 77% от всех бизнесов.

На втором месте по количеству регистраций — ООО (155 359). Они составляют 75% от всех зарегистрированных юридических лиц. На третьем — общественные организации (10 404).

Ежегодно ФОП открывается стабильно больше, чем ООО, и разница в количестве постепенно растет. Например, в 2017 году ФОП открылось в 3,6 раза больше, чем ООО (86 171 предприятие против 31 444). В августе 2019 ФОП открылось уже в 5,7 раза больше, чем ООО (172 068 против 43 371).

Основными сферами по доле зарегистрированных предприятий в ФОП являются розничная торговля (30%), программирование (12%) и оптовая торговля (75) в ООО — оптовая торговля (42%), операции с недвижимым имуществом (6%), строительство (5%).

Наиболее активно бизнес открывали в пяти крупнейших областях и в Киеве. Чтобы оценить интенсивность открытия бизнес для каждого региона независимо от численности населения в нем, авторы исследования рассчитали количество предприятий на 100 тысяч населения. Наибольший их прирост — в Киевской (2140 на 100 тысяч населения), Харьковской (1923), Одесской (1890), Николаевской (1765), Черновицкой (1745) и Львовской (1747) областях.

При этом количество новых бизнесов в столице втрое больше, чем среднее количество в пяти ведущих областях. За 2,5 года в столице зарегистрировали 139 646 новых бизнесов, что составляет 20% от их общего количества.

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