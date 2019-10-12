Покровская родительская суббота: что нужно сделать женщинам

В родительские субботы верующие оставляют мирские дела, чтобы помолиться, вспомнить почивших предков и посвятить время духовному росту. 12 октября 2019 года наступает Покровская суббота - значимая дата для всех православных христиан.

Второе название родительской субботы - Вселенская панихида, во время которой поминаются все усопшие. В церквях и храмах проходят службы, на которых священнослужители обращаются к Господу с молитвой, прося приютить души умерших в Царствии Небесном.

Что нужно сделать в Родительскую субботу 12 октября

В день Покровской родительской субботы верующие посещают кладбища, чтобы прибраться на могилах и помолиться за упокой близких. Родительскими субботы названы потому, что чаще всего поминают именно усопших родителей, которые отправляются в иной мир раньше своих детей.

Во время Покровской родительской субботы верующие не только будут молиться за души усопших, но и обратятся к Богородице, прославляя ее и благодаря за защиту и покровительство.

По традиции 12 октября верующие помянут воинов, совершивших подвиг во славу мира и процветания государства, посетят поминальные службы, вознесут общие молитвы, а после в кругу семьи за обедом еще раз вспомнят почивших родственников и близких.

В Покровскую родительскую субботу священнослужители призывают отложить мирские дела, чтобы открыть сердце Господу, попросить у него прощения за неблаговидные поступки, помолиться за души умерших и вспомнить о том, что в конце жизни каждому воздастся по его деяниям.

Также, в этот день, по традиции, православные устраивают скромные трапезы и вспоминают тех, кого нет рядом. Хозяйки на стол кладут большее количество приборов, а среди поминальной еды обязательно подают ритуальное блюдо - кутью (пшеничная каша с изюмом, орехами, политая медом) - символизирующее веру в вечную жизнь и воскресение.