Пристайко: Украина хочет обменять три группы людей

В очередном обмене пленными, который готовится в данный момент, могут участвовать три группы людей, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о пленных в Донбассе или тех, кто находится в Крыму или России, Пристайко сказал: "Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей... Скажем так, три группы людей, которые мы хотим обменять".

Глава МИД отказался назвать дату обмена и сколько людей планируется обменять, но подчеркнул, что процесс находится в решающей стадии. Также он подтвердил, что приговоры, которые в последние дни выносились как на подконтрольных Украине территориях, так и в Луганске и Донецке, являются необходимой частью процесса обмена.





3 октября Пристайко допустил возможность нового обмена до конца этой недели.