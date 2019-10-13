Противник 23 раза нарушил перемирие: ранен боец

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

"12 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение, а один - боевую травму", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 17 обстрелов. В частности, шесть раз вблизи Водяного - из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Новогнатовки - из станковых противотанковых гранатометов и противотанкового ракетного комплекса, дважды неподалеку от Тарамчука - из станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Пищевика и Широкино - из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку от Марьинки, Богдановки и Славного - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял позиции украинских военных. В частности, дважды вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды в районе Золотого - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Майорска и Луганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. В течение этого периода в результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не было", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрелы в районе Новолуганского - из миномета калибра 82 мм и автоматических гранатометов, вблизи Пивденного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.