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Украина
13 октября 19, 08:51
В Киеве задержали авто с оружием и гранатами. ФОТО, ВИДЕО
задержание
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Машина проходила по ориентировке в связи со стрельбой, которая ранее произошла в Киеве ранее.

В ночь на 13 октября в Голосеевском районе Киева на улице Академика Заболотного возле табачной фабрики патрульная полиция остановила автомобиль Ford Focus, в котором обнаружили оружие и взрывчатку. Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что автомобиль проходил по ориентировке в связи со стрельбой, которая произошла в Киеве ранее. Правоохранители узнали марку, модель и номера автомобиля, на котором скрылись стрелки. В итоге на улице Академика Заболотного экипаж патрульной полиции остановил и задержал четверых подозреваемых.


В ходе досмотра полицейские нашли не только оружие, из которого предположительно велась стрельба, но и гранаты. По пока не подтвержденной информации в салоне находились две гранаты РГД-5 и одна граната Ф-1.


В данный момент проводятся следственно-оперативные действия. Помимо следователей на месте происшествия находятся сотрудники взрывотехнической службы, а также медики и около десяти экипажей патрульной полиции.


Ранее в Киеве бойцы полицейского спецназа задержали мужчину, который перевозил в машине и хранил дома оружие, взрывчатку и патроны.

Также сообщалось, что в Днепре на улице Синельниковской сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, у которого при себе оказалась граната. Он пытался спрятать боеприпас в магазине.
bigmir.net
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