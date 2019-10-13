В Киеве задержали авто с оружием и гранатами. ФОТО, ВИДЕО

В ночь на 13 октября в Голосеевском районе Киева на улице Академика Заболотного возле табачной фабрики патрульная полиция остановила автомобиль Ford Focus, в котором обнаружили оружие и взрывчатку. Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что автомобиль проходил по ориентировке в связи со стрельбой, которая произошла в Киеве ранее. Правоохранители узнали марку, модель и номера автомобиля, на котором скрылись стрелки. В итоге на улице Академика Заболотного экипаж патрульной полиции остановил и задержал четверых подозреваемых.





В ходе досмотра полицейские нашли не только оружие, из которого предположительно велась стрельба, но и гранаты. По пока не подтвержденной информации в салоне находились две гранаты РГД-5 и одна граната Ф-1.





В данный момент проводятся следственно-оперативные действия. Помимо следователей на месте происшествия находятся сотрудники взрывотехнической службы, а также медики и около десяти экипажей патрульной полиции.



