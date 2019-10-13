В США по делу Трампа арестовали бизнесмена-украинца

10 октября в Сан-Франциско арестовали американского бизнесмена украинского происхождения Андрея Кукушкина, который фигурирует в деле против партнеров адвоката Дональда Трампа — Льва Парнаса и Игоря Фруман, сообщает CBS.

Как отмечает издание, 46-летний Кукушкин является одним из четырех человек фигурантов обвинительного заключения, обнародованного прокурором США Джеффри Берманом, среди которых — Игорь Фруман и Лев Парнас. Четвертый подозреваемый — Дэвид Коррейя.

"Все четверо обвиняются в сговоре с целью скрыть взносы в размере $10 тысяч в избирательные кампании двух кандидатов штата Невада от неназванного российского бизнесмена, который хотел получить лицензии на бизнес, связанный с марихуаной. Федеральный закон запрещает внесение предвыборных взносов иностранными гражданами", — говорится в сообщении.

Согласно обвинительного заключения, Кукушкин, в отличие от Парнаса и Фрумана, не обвиняется в дополнительном сговоре с целью скрыть выплату неназванному члену Конгресса, чтобы продвинуть "интересы по крайней мере одного чиновника украинского правительства".

По информации NBC News , неназванный чиновник — это бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который вероятно призывал связанных с адвокатом Дональда Трампа бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фруман способствовать отстранению бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Напомним, 19 июня 2019 года Трамп официально объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля демократ Джо Байден объявил о намерении баллотироваться в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года.

Очередные президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Они станут 59-ми в истории Соединенных Штатов.