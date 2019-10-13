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Украина
13 октября 19, 10:16
Атошникам предлагали по тысяче за митинг, - Арахамия
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Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия уверен, что большинство участников протестов против "формулы Штайнмайера" вышли из идеологических соображений.

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Факт проплаты действительно есть. Моим знакомым атошникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге", - рассказал нардеп.

Арахамия уверен, что участие в акциях оплачивается только малой части людей, реальных протестующих гораздо больше.

"Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - сообщил он, отметив, что эти 95% - "украиноботы".

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты проходят в других городах Украины и за рубежом.
censor.net.ua
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