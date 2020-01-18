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Украина
13 октября 19, 18:54
Луценко отрицает причастность к отставке посла США
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По словам экс-генпрокурора, у него не было никаких договоренностей с Джулиани и его партнерами

Экс-генпрокурор Юрий Луценко в комментарии УП заявил, что не призывал Льва Парнаса и Игоря Фрумана (партнеров адвоката президента США Рудольфа Джулиани) настаивать на отстранении экс-посла США в Украине Мари Йованович.

"Нет, (это - ред.) неправда. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не побуждал ни к каким действиям", - заявил экс-генпрокурор", - рассказал бывший генпрокурор.

В то же время Луценко сообщил, что с Парнасом и Фруманом он знаком лично.

"С ними меня познакомил Джулиани. Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел", - сообщил он. 

 Ранее NBC News со ссылкой на источник сообщили, что Луценко якобы призывал Фрумана и Парнаса добиваться отставки Йованович. 

10 октября Парнас и Фруман были арестованы в США, их обвинили в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. 

12 октября стало известно, что Парнас и Фруман работали также на Дмитрия Фирташа. Также в этот день в США открыли расследование против Джулиани, его подозревают в нарушении законов о лоббировании.

liga.net
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