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Новости
Украина
16 октября 19, 11:10
Опубликована программа визита Зеленского в Латвию
Зеленский
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Официальная церемония началась в 10:30

16 октября президент Владимир Зеленский посетит Латвию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Латвии. 

Во время визита запланированы встречи главы государства с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, спикером Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньш.

В Риге Зеленский также встретится с представителями украинской общины в Латвии.

В пресс-службе опубликовали программу визита для СМИ: 

10.30 – Официальная церемония встречи президента Владимира Зеленского и госпожи Елены Зеленской. 

10.45 – Запись президента Зеленского в Книге почетных гостей.

10.50 – Переговоры делегаций Украины и Латвии. 

12.00–12.30 – Пресс-конференция президента Эгилса Левитса и президента Зеленского.

12.40 – Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы. 

13.00 – Встреча президента Зеленского с председателем Сейма Инарой Мурниецей. 

14.30 – Встреча президента Зеленского с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

15.25 – Президент Зеленский посещает Рижскую украинскую среднюю школу. 

16.10 – Президент Зеленский посещает музей оккупации Латвии.

17.00 – Осмотрит президентом Зеленским памятника украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко и встреча с представителями украинской диаспоры.

17.40 – Президент Зеленский открывает памятную доску в честь создания первой дипломатической миссии Украинской Народной Республики в Риге в 1920 году.

Напомним, вчера латвийский суд признал преступным происхождение средств на сумму свыше $30 млн, которые "связывают с бывшими украинскими чиновниками".

ГПУ не уточняет, идет ли речь об окружении беглого экс-президента Виктора Януковича, однако пишет, что принято решение о конфискации активов, которые арестовали по запросу ГПУ еще в начале 2015 года.

"Вопрос возврата преступных активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне", - резюмировали в ведомстве у Руслана Рябошапки.
liga.net
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