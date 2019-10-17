Опубликована программа визита Зеленского в Латвию

16 октября президент Владимир Зеленский посетит Латвию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Латвии.
Во время визита запланированы встречи главы государства с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, спикером Сейма Инарой Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньш.
В Риге Зеленский также встретится с представителями украинской общины в Латвии.
В пресс-службе опубликовали программу визита для СМИ:
10.30 – Официальная церемония встречи президента Владимира Зеленского и госпожи Елены Зеленской.
10.45 – Запись президента Зеленского в Книге почетных гостей.
10.50 – Переговоры делегаций Украины и Латвии.
12.00–12.30 – Пресс-конференция президента Эгилса Левитса и президента Зеленского.
12.40 – Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы.
13.00 – Встреча президента Зеленского с председателем Сейма Инарой Мурниецей.
14.30 – Встреча президента Зеленского с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
15.25 – Президент Зеленский посещает Рижскую украинскую среднюю школу.
16.10 – Президент Зеленский посещает музей оккупации Латвии.
17.00 – Осмотрит президентом Зеленским памятника украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко и встреча с представителями украинской диаспоры.
17.40 – Президент Зеленский открывает памятную доску в честь создания первой дипломатической миссии Украинской Народной Республики в Риге в 1920 году.