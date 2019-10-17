Корь в Украине набирает новые обороты

В период с 4 по 9 октября в Украине корью заболели 68 человек, среди которых 40 детей. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как отметили в ведомстве, больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Херсонской, Винницкой и Черновицкой областях.

Добавим, что всего с лета 2017 года корью заболели более 115 000 человек, 41 из которых скончалась.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец сентября корью в Украине с начала года заболели почти 58 тысяч человек.