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Новости
Украина
16 октября 19, 12:06
Корь в Украине набирает новые обороты
корь
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В период с 4 по 9 октября в Украине корью заболели 68 человек, среди которых 40 детей.

В период с 4 по 9 октября в Украине корью заболели 68 человек, среди которых 40 детей. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как отметили в ведомстве, больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Херсонской, Винницкой и Черновицкой областях.

Добавим, что всего с лета 2017 года корью заболели более 115 000 человек, 41 из которых скончалась.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец сентября корью в Украине с начала года заболели почти 58 тысяч человек.
Fraza.ua
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