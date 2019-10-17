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Новости
Украина
16 октября 19, 14:03
В элитном вузе вспыхнул языковой скандал
институт
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Преподавательница накинулась на студента из-за его просьбы вести пару на украинском языке.

Преподавательница КНЭУ по уголовному праву Елена Олейник вступила в перепалку со студентом, который попросил ее вести пару украинском языке. 

Об этом сам студент Богдан Маланчук сообщил на своей странице в Facebook.

Студент рассказал, что он во время лекции всего лишь попросил преподавательницу перейти на украинский язык, поэтому она возмутилась и начала проверять у студента домашнее задание. 

Кроме того, преподавательница вступила в словесную перепалку со студентом. 

А Вы что, националист? Или вы по-русски не понимаете? - сказала преподавательница.

Более того, женщина начала критиковать курс на евроинтеграцию и говорила, что все, кто находился в лекционном зале, поедут на заработки в Польшу. 

Такая евроинтеграция вам нужна? Хотите такое? В Румынии там 400 часов в год надо безвозмездно работать; нам надо менять все свои законы. Вы все поедете в Польшу, будете впахивать там за 1000 $ сантехниками, уборщиками. В этой Европе вообще скоро хотят сделать курсы хирургов. Хотели бы вы, чтобы вас оперировал человек, который был на курсах хирурга 3 месяца? - говорила преподавательница.

Между тем, некоторые студенты начали поддакивать женщине. А студента, который просто хотел пару на украинском языке, пометили огромной меткой и теперь он на жестком контроле.

Напомним, большинство украинцев против русского языка как второго государственного. Также украинцы не поддерживают предоставления автономии Донбассу.
bigmir.net
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