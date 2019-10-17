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Новости
Украина
16 октября 19, 16:42
Рада ввела наказание для нардепов-прогульщиков
Верховная Рада
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Прогульщики будут работать бесплатно.

Верховная Рада приняла решение касательно народных избранников, которые прогуливают заседания. Об этом сообщает Сегодня.

Предварительно известно, что наа сегодняшнем заседании Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1035-2 о внесении изменений в закон Украины "О статусе народного депутата" и в Регламент парламента о снятии зарплаты с народных избранников в случае прогула пленарных заседаний или заседаний парламентских комитетов. Данный документ поддержали 265 нардепов.

Известно, что теперь за прогулы нардепы будут платить своей зарплатой. Народные избранники будут лишены зарплаты, если они прогуляют треть заседаний

Напомним, Разумков хочет лишать мандата депутатов-прогульщиков.В законодательство необходимо внести изменения, в соответствии с которыми за прогулы депутатов Верховной Рады можно будет лишать мандата. Такое мнение высказал председатель парламента Дмитрий Разумков. Но для этого придется менять конституцию, поэтому пока ограничатся штрафами.
bigmir.net
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