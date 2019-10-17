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Новости
Украина
16 октября 19, 19:27
Арахамия передал в СБУ доказательства подкупа протестующих
Давид Арахамия
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что передал в Службу безопасности Украины доказательства подкупа участников акции "Нет капитуляции", протестующих против "формулы Штайнмайера".

Об этом Арахамия сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

"Да, я вчера передал следователю (заявление о подкупе участников акции. - Ред.), подписал бумагу. Это уже вторая за мой парламентский опыт: одна – в Государственное бюро расследований, а вторая – в СБУ", - отметил Арахамия.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Lb.ua высказал уверенность, что большинство участников протестов против "формулы Штайнмайера" вышли из идеологических соображений, однако не все. 

"Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - сообщил он.

В своем обращении журналист Айдер Муждабаев раскритиковал Арахамию за фразу о 5% продажных участников акций против капитуляции.

После этого Арахамия принес извинения всем участникам акции "Нет капитуляции", пришедшими "по зову сердца и души".
censor.net.ua
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