Реформа. Сколько прокуроров идут на аттестацию - данные ГПУ

В Генеральной прокуратуре заявляют, что пройти аттестацию в рамках реформы ГПУ планируют как минимум 96% прокуроров. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Как поясняют в пресс-службе, прием заявлений закончился вечером 15 октября, однако они продолжают поступать по почте. Работать в Офисе генпрокурора намерены 80% прокуроров ГПУ, заявили в ведомстве. Они начнут проходить аттестацию первыми - с тестов на знание и умение применить закон.

Что касается регионов, то в трех областях (Винницкая, Запорожская и Черновицкая) пройти аттестацию изъявили все прокуроры. Еще в ряде областей (Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Черкасская) этот показатель составил 99%, в остальных - превысил 90%.

23 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры. 24 сентября замгенпрокурора Виктор Чумак рассказал о деталях реформы прокуратуры.