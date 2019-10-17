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Украина
16 октября 19, 19:36
Реформа. Сколько прокуроров идут на аттестацию - данные ГПУ
ГПУ
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В Офис генпрокурора хотят перейти 80% сотрудников нынешней Генпрокуратуры, утверждают в ведомстве

В Генеральной прокуратуре заявляют, что пройти аттестацию в рамках реформы ГПУ планируют как минимум 96% прокуроров. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Как поясняют в пресс-службе, прием заявлений закончился вечером 15 октября, однако они продолжают поступать по почте. Работать в Офисе генпрокурора намерены 80% прокуроров ГПУ, заявили в ведомстве. Они начнут проходить аттестацию первыми - с тестов на знание и умение применить закон.

Что касается регионов, то в трех областях (Винницкая, Запорожская и Черновицкая) пройти аттестацию изъявили все прокуроры. Еще в ряде областей (Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Черкасская) этот показатель составил 99%, в остальных - превысил 90%.

19 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1032 о реформе органов прокуратуры. Законопроект предполагает создание Офиса генерального прокурора, который будет правопреемником ГПУ, и переход сотрудников из старой структуры в новую на основе переаттестации. 
23 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры. 24 сентября замгенпрокурора Виктор Чумак рассказал о деталях реформы прокуратуры.
liga.net
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