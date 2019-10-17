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Новости
Украина
16 октября 19, 21:49
ООН определила главную угрозу для журналистов в Украине
журналисты
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Мониторинговая миссия ООН настаивает на создании временных следственных комиссий по делам о нападениях на журналистов

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине назвала основной угрозой для безопасности журналистов в Украине безнаказанность лиц, совершивших преступления против представителей прессы. Об этом сказал зампредседателя миссии ООН Бенджамин Мор, передает Укринформ.

"Во всех наших отчетах мы постоянно вспоминаем, что основной угрозой для безопасности является безнаказанность нарушителей за предыдущие преступления. Мы постоянно подчеркиваем, что пока эти нарушители радуются безнаказанности за свои предыдущие преступления, невозможно обеспечить безопасную среду для журналистов. Мы призываем депутатов и членов комитета публично осудить безнаказанность преступников", - сказал Моро.

Он напомнил об убийствах журналистов Вадима Комарова и Павла Шеремета, за которые пока никто не понес ответственность.

По словам Моро, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине настаивает на продолжении практики создания временных следственных комиссий по делам нападений на журналистов, как это было в деле убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Второй аспект, который нас беспокоит, - это бездействие правоохранительных органов в случаях совершения нападений", - сказал Моро. При этом он привел в пример срыв пресс-конференции в Укринформе 30 июля.

Также, по словам Моро, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине попросила членов парламента инициировать закрытие сайта Миротворец, который содержит личные данные лиц, что является нарушением законодательства и представляет опасность.

28 августа в Золочеве неизвестные напали на съемочную группу канала 112, которая снимала сюжет о незаконной вырубке леса.
liga.net
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