Сущенко подает на Россию в Европейский суд

Бывший политзаключенный Кремля, журналист Роман Сущенко намерен обратиться в Европейский суд по правам человека с иском к Российской Федерации. Об этом он заявил во время встречи в Институте журналистики КНУ им. Тараса Шевченко, сообщает Укринформ.





"Мы с моим адвокатом говорили об этом... Мы собираемся обратиться с соответствующим иском в Европейский суд по правам человека, - сказал Сущенко.





Ранее Роман Сущенко и его адвокат Марк Фейгин заявили о том, что будут заниматься вопросами политзаключенных на международной арене.

Хотим выйти с инициативой к международному сообществу создать определенный механизм, прежде всего дипломатического типа, и установить какие-то правила (именно в гуманитарном аспекте), чтобы предотвратить появление других политических пленников, - отмечал Сущенко.

Напоминаем, Сущенко находился в незаконном заключении в России по надуманному обвинению три года. Его задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 сентября его освободили в рамках обмена 35 на 35 между Украиной и Россией.